O vasto mundo dos gerenciadores de senha ganhou, oficialmente, um novo concorrente: o Dropbox Passwords, sobre o qual já falamos aqui, saiu hoje da sua fase de testes e passou a ser liberado de forma definitivamente para usuários pagantes da plataforma de nuvem — assim como o Dropbox Vault, o novo cofre de documentos essenciais do serviço.

As características do Dropbox Passwords já são conhecidas: para início de conversa, o serviço usa uma técnica conhecida como criptografia de conhecimento-zero, na qual você faz algumas operações matemáticas relacionadas à sua senha numérica para que o serviço possa autenticar sua identidade sem saber qual o seu código — com isso, mesmo que haja uma invasão aos servidores do Dropbox, suas senhas estarão protegidas.

As senhas ficam armazenadas num painel de controle intuitivo, e você pode acessá-las do navegador ou em qualquer dispositivo ligado à sua conta Dropbox. Naturalmente você tem acesso a todos os recursos comuns de gerenciadores — auto-preenchimento e sugestão de códigos mais fortes, por exemplo.

O Dropbox Vault, por sua vez, permite que você guarde determinados documentos e arquivos importantes/sensíveis sob uma camada extra de segurança, protegida por um código de acesso único. Você pode designar contatos confiáveis para que eles obtenham acesso a esses arquivos caso você tenha algum problema e não possa fazê-lo por conta própria.

O Dropbox Passwords e o Vault já estão disponíveis para assinantes do Dropbox Plus, o plano pago do serviço. Usuários do Dropbox Professional também terão acesso a algumas novidades, como a capacidade de “marcar” arquivos com logos, nomes e imagens de fundo, além de conferir estatísticas de visualização e download relacionadas a links de compartilhamento.

via The Verge