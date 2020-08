Fornecedora da Apple nega atraso na produção de lentes para os “iPhones 12”

Ming-Chi Kuo, o analista mais famoso do mundo Apple, disse na semana passada que uma das fornecedoras da empresa estava enfrentando problemas na fabricação de componente (lentes grande-angular) dos futuros iPhones — o problema teria ocorrido com as lentes destinadas aos iPhones “12” (de 5,4 polegadas) e “12 Max” (de 6,1 polegadas).

Publicidade

Hoje, a tal fornecedora, a Genius Electronic Optical, veio a público dizer que a informação não é verdadeira, segundo informou o DigiTimes. De acordo com eles, a produção está transcorrendo sem problemas e a demanda continua normal.

Independentemente de quem está certo nessa história, o fato é que a Apple conta com mais de uma opção no fornecimento de lentes. Além da GSEO, a Largan Precision também fornece esse componente à Maçã — não é à toa que a Apple sempre tenta ter duas ou mais fornecedoras de um mesmo componente, justamente para evitar possíveis atrasos caso uma tenha algum tipo de problema.

De qualquer forma, a própria Apple já confirmou que os iPhones este ano chegarão mais tarde do que o normal — provavelmente em outubro.

via MacRumors