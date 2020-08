Microsoft lança Surface Duo, seu smartphone com duas telas — concorrente dos dobráveis

As investidas da Microsoft no mundo da telefonia podem não ter rendido muita aclamação, mas nem por isso a gigante de Redmond desistiu desse mercado. De fato, a companhia lançou, nesta semana, o Surface Duo, seu smartphone com duas telas alimentado por Android, o qual foi originalmente anunciado em outubro do ano passado.

A Microsoft passou o último ano “finalizando as experiências de hardware e software” para o Surface Duo, mas a demora na finalização do dispositivo significa que o hardware não está usando o que há de melhor (e mais recente) no mercado.

Especificações

Nesse sentido, a empresa confirmou que o Surface Duo vem com um processador Snapdragon 855, da Qualcomm, e 6GB de RAM . Ele também tem uma bateria de 3.577mAh e 128GB ou 256GB de armazenamento UFS 3.0.

Displays

A principal característica do gadget, porém, são os dois displays de 5,6″. Batizados de “PixelSense Fusion Displays”, ambos são de AMOLED e contam com uma resolução de 1800×1350 pixels. Quando aberto, o dispositivo oferece uma tela de 8,1″ (com resolução de 2700×1800 pixels).

A Microsoft afirma que os displays foram projetados para serem idênticos, de forma que “as imagens e os aplicativos não tenham aparência diferente em nenhuma das telas”. A conexão entre elas é feita por uma dobradiça “revolucionária” de 360º, segundo a empresa.

Aplicativos

Qualquer aplicativo para Android será executado no Surface Duo sem modificações, graças à escolha de dois monitores separados. Os desenvolvedores também podem otimizar a interface de seus aplicativos para realmente aproveitar as vantagens das duas telas, expandindo-os — a Amazon, por exemplo, atualizou seu app Kindle para dar a sensação de que você está lendo um livro físico ao passar a página pelas telas.

Além disso, o dispositivo conta com um algoritmo que permite carregar apps e links em telas diferentes caso você esteja com o aparelho aberto.

Câmera

Em relação à câmera, o Surface Duo vem com um único sensor de 11MP, acima da tela direita, que é capaz de gravar vídeos em 4K. É justo dizer que essa câmera não será uma forte concorrente do iPhone ou do Pixel, já que isso não é o foco da Microsoft com essa primeira geração do Surface Duo. Ademais, o aplicativo da câmera usa IA para otimização de fotos, o que pode melhorar as coisas.

Acessórios

O Surface Duo também oferece suporte à Surface Pen, incluindo a versão mais recente Slim Pen e outros modelos mais antigos.

Preço e disponibilidade

O Surface Duo estará disponível nos Estados Unidos a partir do dia 10 de setembro, por US$1.400 pelo modelo com 128GB de armazenamento — a Microsoft não anunciou a disponibilidade e/ou o preço do dispositivo fora dos EUA.