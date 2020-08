Nova capa para laptops se transforma num stand com design inteligente

No ano passado, falamos aqui do MOFT, auto-proclamado o “primeiro stand invisível” para notebooks — que assumia a forma de uma peça dobrável, colada ao fundo do seu computador, que poderia ser usada para levantá-lo numa altura mais ergonômica e saudável aos olhos e coluna.

Publicidade

Pois agora, mais de um ano depois, a fabricante do acessório apresentou sua mais nova criação: o MOFT Carry Sleeve, uma capa para notebooks que também pode ser dobrada para criar um stand instantâneo para seu computador portátil — desta vez, sem precisar lidar com adesivos ou coisas do tipo.

A capa é feita de couro vegano (com interior de camurça e detalhes em neoprene) e tem um fechamento magnético para que o computador fique seguro lá dentro enquanto estiver viajando na sua mochila ou bolsa. Os ímãs também são responsáveis pelas dobraduras do acessório, que podem levantar o notebook em duas posições: 15º (para quando você estiver usando o computador numa mesa) ou 25º (para quando ele estiver no seu colo, por exemplo).

A parte interna da capa conta ainda com uma divisória para que você possa carregar acessórios menores, como um carregador, um powerbank ou alguns adaptador, sem arranhar o seu notebook. A parte externa, por fim, tem uma outra abertura onde você pode guardar alguns cartões e um documento de identidade.

A MOFT Carry Sleeve vem em três modelos, para máquinas de 13″, 13,3″ e 15/16″, e seu stand é capaz de suportar até 10kg — ou seja, muito mais do que qualquer laptop moderno. O projeto já ultrapassou em mais de 40x sua meta de financiamento no Indiegogo, e você ainda pode garantir sua unidade por lá contribuindo com um mínimo de US$44; as primeiras unidades começarão a ser despachadas globalmente ainda este mês.

via iMore