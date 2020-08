Promoções do dia na App Store: Implosion, Megalodon, EPSViewer Pro e mais!

Para esta quarta-feira, confira e aproveite a nossa seleção de promoções nas App Stores!

Implosion, desenvolvido pela Rayark, é um jogo daqueles que poderia facilmente estar em um console, mas roda em iPhones e iPads.

Ele se passa 20 anos após a queda do planeta Terra, onde os humanos que sobraram — você incluído — participam de uma corrida contra a extinção.



Você se chama Jake e é um jovem piloto do traje de batalha Warmech série III, uma arma ágil e poderosa, e deverá enfrentar uma misteriosa forma de vida conhecida como XADA em um combate final pela sobrevivência da raça humana. Em cada uma das mais de 30 missões, você encontrará desafios gigantescos e testará ao máximo as suas habilidades.

Some os já citados fantásticos gráficos a uma produção de áudio (do ganhador do Grammy John Kurlander), dublagem de alto nível, e você tem uma verdadeira e imersiva experiência de jogo.

Vale o download! 😉

Abaixo outros aplicativos/jogos que, juntos, somam quase R$77 de desconto:

Apps para iOS

Aprenda sobre o maior tubarão de todos os tempos.

Jogo de estratégia.

Para meditar.

Utilitário musical.

App para macOS

Utilitário para arquivos EPS e Adobe Illustrator (AI).

Aproveitem as ofertas e até amanhã. Ah, lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr!

Se puder, fique em casa; se não, respeite o distanciamento social e use máscara. 🏠😷