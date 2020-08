O leaker Jon Prosser estava quieto nas últimas semanas, mas ele hoje voltou com um rumor daqueles que merecem a nossa atenção! Segundo ele, o evento de lançamento dos “iPhones 12” acontecerá na semana do dia 12 de outubro!

New, adjusted Apple dates!



Apple Watch & iPad

– Via press release

– Week 37 w/c Sep 7



iPhone 12 event

– Week 42 w/c Oct 12



iPhone 12 devices

– Preorders week 42 w/c Oct 12

– Shipping week 43 w/c Oct 19



iPhone 12 Pro devices

– Preorder and shipping in Nov (no exact date yet) — Jon Prosser (@jon_prosser) August 12, 2020

Ainda segundo o leaker — muito provavelmente por conta do atraso para o lançamento dos iPhones (normalmente eles são lançados em setembro, mas a Apple já confirmou que eles chegarão em outubro) — o “Apple Watch Series 6” chegará mais cedo, sem a necessidade de um evento, na semana do dia 7 de setembro. Junto ao novo relógio, a Apple lançará também um novo iPad, segundo Prosser.

Com o atraso no lançamento dos iPhones faz todo sentido a Apple “adiar” o evento para outubro. E já que ela fez isso, nada melhor do que colocar a pré-venda para a mesma semana do evento. E é exatamente isso que Prosser comentou, afirmando que a pré-venda começará na semana do dia 12/10, com as vendas físicas se iniciando na semana seguinte (do dia 19/10).

Isso para os “iPhones 12”; os modelos Pro (“12 Pro” e “12 Pro Max”), por sua vez, só chegarão em novembro (incluindo a pré-venda), numa data ainda não estipulada.

Resta agora saber se esse é mais um daqueles rumores fruto de fontes confiáveis (como o envolvendo o lançamento do iPhone SE e do novo iMac, que Prosser acertou em cheio) ou se vem de pessoas que já pisaram na bola (como no caso envolvendo o famigerado AirPower).

O que acharam? As datas fazem sentido? 🗓