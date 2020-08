Já é fato sabido que, depois de anos renegando os clientes de terceiros, o Twitter resolveu voltar atrás para acalmar os ânimos da comunidade de desenvolvedores. Para isso, a rede desenvolveu uma API totalmente nova, reconstruída do zero e com novos níveis de acesso e recursos renovados. Agora, ela já está entre nós.

Publicidade

O Twitter anunciou hoje que sua API v2 já está liberada em acesso inicial — mas somente no seu nível básico. Como já explicamos, serão três níveis de acesso; além do básico, haverá o modelo expandido e o personalizado, cada um com características próprias.

Além disso, pessoas, grupos e empresas interessados em acessar a API poderão fazê-lo dentro de três perfis diferentes: “padrão”, para usuários avançados e pequenos desenvolvedores; “negócios”, para grandes empresas e desenvolvedoras de grande porte; e “pesquisa acadêmica”, para que pesquisadores possam analisar os dados da rede e realizar estudos com mais facilidade.

Twitter API v2: Early Access released



Today we announced Early Access to the first endpoints of the new Twitter API!#TwitterAPI #EarlyAccess #VersionBump https://t.co/g7v3aeIbtQ — Twitter API (@TwitterAPI) August 12, 2020 Twitter API v2: Acesso Inicial liberado

Hoje nós anunciamos o Acesso Inicial aos primeiros endpoints da nova API do Twitter!

Já de cara, o nível básico de acesso traz acesso a alguns elementos que não eram contemplados na API anterior, como threads, enquetes e resultados, tweets fixados em perfis, filtro de spam e acesso ao stream em tempo real da linha do tempo. Outros recursos serão adicionados nas próximas semanas e meses, nos demais níveis de acesso da API.

Publicidade

Como apenas o nível básico (que é gratuito) foi liberado hoje, ainda não há informações sobre os preços que o Twitter cobrará pelas APIs mais avançadas. Ainda assim, a rede estima que 80% dos desenvolvedores poderão encontrar na API básica todos os recursos necessários para construir seus aplicativos e gerir seus negócios.

Do lado dos desenvolvedores, a expectativa é otimista — mas com cautela. Ao The Verge, Ged Maheux (cofundador da Iconfactory, desenvolvedora do Twitterrific) afirmou que a nova API é “potencialmente muito boa para os desenvolvedores”, mas que a empresa vai aguardar para saber de todos os detalhes, como níveis de acesso e preços. De qualquer forma, o executivo se disse satisfeito com o fato de que, finalmente, o Twitter está tentando “fazer as pazes” com os desenvolvedores e oferecendo ferramentas realmente úteis para a comunidade.

Resta-nos, portanto, aguardar os próximos meses para saber se as promessas do Twitter realmente serão cumpridas e se a paz será estabelecida no mundo da rede social do passarinho.