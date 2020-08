Waze agora tem alerta de travessias ferroviárias no Brasil

O Waze anunciou hoje que está expandindo os alertas de travessias/cruzamentos ferroviários (passagem de nível) para mais países, incluindo Brasil, Israel, Itália, México, Reino Unido, entre outros. O recurso de segurança foi lançado discretamente nos Estados Unidos, no Canadá e na Bélgica no início deste ano.

Os alertas vêm ativados por padrão e aparecem no Waze quando um motorista está se aproximando de um cruzamento de uma rua/rodovia com uma ferrovia. O recurso pode ser desativado nas configurações do aplicativo em Configurações » Exibição de mapa » Alertas » Passagem de nível » Alertar enquanto estiver digirindo.

Uma porta-voz do Waze disse que o recurso é resultado de uma “colaboração intersetorial, tanto internamente quanto na comunidade, trabalhando juntos para ajudar outros motoristas a mapear todas as interseções entre rodovias e ferrovias”.

