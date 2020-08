Obviamente o momento não é lá muito propício para tal atividade, mas se você tinha o hábito de usar o seu MacBook Air ou Pro em locais públicos e pretende voltar a fazê-lo quando as coisas retornarem ao normal, a Kensington tem um acessório interessante para você — especialmente se a sua preocupação nesses momentos gira em torno de possíveis bisbilhoteiros.

A empresa lançou recentemente a película de privacidade UltraThin Magnetic, um acessório que se prende à tela do seu computador e diminui drasticamente o ângulo de visão dele — qualquer pessoa que esteja a mais de 30º da tela (ou seja, basicamente qualquer um que não você) não conseguirá visualizar nada e sua privacidade estará devidamente protegida.

Além disso, a película reduz as luzes azuis em até 22% (ótimo para os seus olhos e para o seu sono), tem tratamento anti-reflexo e, naturalmente, protege sua tela de riscos e danos. O acessório se prende por ímãs nas bordas dos MacBooks, então não é preciso lidar com qualquer resíduo de adesivo; ele não interfere com o fechamento da tampa ou com os modos de repouso ou hibernação.

A película da Kensington já está à venda, exclusivamente nas lojas (físicas e online) da Apple. A versão de 13 polegadas, que serve tanto para o MacBook Air quanto para o MacBook Pro de 13 polegadas, sai por US$50; temos também versões para os MBPs de 15 e 16 polegadas, que saem por US$60 cada.

