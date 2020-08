Polícia Civil de SP lança app RG Digital para iPhone

A Polícia Civil de São Paulo (PCSP) lançou, nesta semana, o app RG Digital que permite usar a nova versão da cédula de identidade no estado. Embora seja válido em todo o território nacional, o documento eletrônico não substituirá a necessidade de emissão do RG físico, mas pode facilitar o uso desse documento pelos paulistas.

Publicidade

Para criar o documento digital, é necessário estar cadastrado no Sistema Automatizado de Identificação Biométrica (Abis) da PCSP e ter emitido o RG a partir de 4 de fevereiro de 2014. Se você se encaixa nesses parâmetros, basta seguir os passos seguintes para adicionar seu documento digital:

Abra o app; Selecione a opção “Adicionar RG”; Escaneie o código QR do verso do documento em papel, seguindo as instruções na tela; Faça o registro biométrico, seguindo as instruções na tela.

O documento também é válido em abordagens policiais — o agente poderá, inclusive, verificar sua autenticidade pelo smartphone. No entanto, para evitar fraudes, o documento virtual só estará disponível para um aparelho celular, podendo ocasionar bloqueio caso haja tentativa de obtenção em outros aparelhos.

Em situações específicas, como troca de smartphone ou desinstalação do app, basta baixar novamente o aplicativo e seguir os passos acima para obter novamente a versão digital do documento — porém o acesso anterior será desautorizado.

Publicidade

No entanto, em caso de roubo ou furto, a PCSP aconselha que a vítima registre o fato na Delegacia Eletrônica ou em qualquer unidade física da polícia — embora o sistema de biometria do app impeça que outra pessoa acesse seus dados.

Por fim, o aplicativo também permite a solicitação de segunda via do RG físico (em papel), para maiores de 16 anos, com identidade emitida a partir de fevereiro de 2014. Para solicitar o documento, basta abrir o aplicativo e selecionar o botão “2ª Via do RG”, obedecendo às orientações do app.

via Olhar Digital