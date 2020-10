Filmes da semana: compre “A Família Addams”, além de vários outros títulos, por R$9,90!

Semanalmente a Apple escolhe um Filme da semana na iTunes Store, cuja compra (mesmo em 4K/HDR, dependendo da produção) sai por R$9,90, e nós do MacMagazine também aproveitamos para garimpar outras ofertas com o mesmo valor.

O título selecionado pela Maçã desta vez foi “A Família Addams”, com vozes de Oscar Isaac, Charlize Theron, Chloe Grace Moretz, Finn Wolfhard, Nick Kroll, Snoop Dogg, Bette Midler, Allison Janney, Martin Short e Catherine O’Hare.

Confira o trailer dele:

Eis a sinopse do filme:

Baseada nas famosas criações de Charles Addams, publicadas no The New Yorker, esta comédia em desenho animado acompanha a família Addams, cuja vida começa a desmoronar quando surge um inescrupuloso apresentador de reality show. Enquanto isso, o resto da família chega para uma grande celebração, bem ao estilo Addams. Com a voz de Oscar Isaac, Charlize Theron, Chloë Grace Moretz, Finn Wolfhard, Nick Kroll, Better Midler e Allison Janney!