Compartilhe fotos com amigos na tela inicial do iPhone

Os widgets são, sem dúvida, uma das grandes novidades do iOS 14. Diversas pessoas estão mudando a forma como interagem com a tela inicial do iPhone graças a esse novo recurso. Pois o aplicativo Magnets leva isso a um nível colaborativo — ainda que seja uma ideia/interação bem simples.

O app permite que você crie widgets que podem ser compartilhados e atualizados por seus amigos e/ou familiares. A ideia é que eles funcionem como ímãs de geladeira, mostrando fotos compartilhadas pelos seus contatos.

Quando alguém atualiza o Magnets com uma nova foto, essa mudança é refletida no widget na tela inicial do seu iPhone e nas dos seus amigos que também estão participando da colaboração.

Na prática, é como se fosse um álbum compartilhado do iCloud — só que sempre visível na sua tela de início. 😉

A atualização 1.2.1 do app implementou suporte a iPads — lembrando que infelizmente, no tablet da Apple, os widgets não podem ser usados na tela inicial, apenas na “Visualização Hoje”.

