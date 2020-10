Hidgets são os widgets de saúde que a Apple não pôs no iOS 14

Com a estreia dos widgets no iOS 14, a Apple incluiu várias opções nativas bem bacanas, mas obviamente não cobriu todas as áreas do sistema. Um dos apps dela que ficaram sem nenhum widget dedicado foi o Saúde (Health).

Bem, não seja por isso: there’s an app for that. E, desta vez, lhes trazemos mais um criado por um brasileiro (que mora há décadas em Portugal, também desenvolvedor do app DuetCam), Marcel Schmitz.

O Hidgets é um app que inclui vários widgets focados em saúde, muito úteis especialmente se você tem um Apple Watch.

Entre as opções, temos calorias queimadas, histórico do sono, passos, batimentos cardíacos, peso e, para quem já está com um Apple Watch Series 6, oxigenação do sangue também. Para cada um deles, você pode escolher um entre três tamanhos disponíveis pro widget — e eles funcionam bem, é claro, tanto no Modo Claro quanto no Escuro.

Esse conjunto bacana sai por apenas R$8 na App Store. 😊