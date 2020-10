Keira Knightley não atuará mais em série do Apple TV+ por conta da pandemia

Em agosto, nós falamos que Keira Knightley seria a estrela de um novo projeto do Apple TV+, uma série baseada no romance de época “A Serpente do Essex”. Pois teremos importantes mudanças, segundo informou o Deadline.

Isso porque Knightley aparentemente desistiu da ideia. Um representante da atriz disse ao Daily Mail que ela não mais participará por motivos familiares relacionados à pandemia do novo Coronavírus — por conta da segunda onda de casos de COVID-19 que está atingindo o Reino Unido, a atriz acredita que não existe um cenário confortável para que ela fique quatro meses e meio gravando (ela tem dois filhos, sendo que o mais novo tem pouco mais de um ano).

Isso não seria um grande problema se a série não fosse entrar em produção já nas próximas semanas — Knightley também atuaria como produtora-executiva, vale notar. A notícia, inclusive, teria pego todos os envolvidos de surpresa. Agora, uma nova protagonista terá que ser escalada para a trama; ainda segundo o Deadline, a produção deverá ser pausada até 2021, quando tudo deverá ser então retomado.

O livro conta a história de Cora, que se muda da Londres vitoriana para uma pequena aldeia em Essex após a morte do marido abusivo. Em sua nova morada, ela se vê em meio a um grande mistério envolvendo a chamada Serpente do Essex, uma criatura mítica que teria retornado para os mares do local — e acaba envolvendo-se com Will, o vigário da aldeia, que também vai investigar o caso.