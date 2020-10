Review: Sensibo Air + Room deixa seu ar-condicionado inteligente

Eu adoro a ideia de deixar minha casa mais inteligente. Na teoria, é lindo pensar em automatizar um monte de coisas para que tudo aconteça numa simples interação com a Siri, no toque de um botão ou algo do tipo. Na prática… bem, isso exige um belo investimento.

A boa notícia é que nem sempre você precisa comprar um novo produto em questão, trocando a versão “burra” por uma “inteligente”. Em muitos casos, você pode simplesmente comprar um acessório que torna esse aparelho inteligente — e entre comprar um novo ar-condicionado ou um simples acessório que o transforma, eu fico com a segunda opção. É o caso da dupla Sensibo Air + Room.

O Air é o responsável por se comunicar com o seu ar-condicionado (seja ele um split ou de janela — desde que ele tenha um controle remoto). Já o Room é um sensor que monitora o ambiente e lhe dá informações importantes como umidade/temperatura; ele também é capaz de detectar movimentos, para que você possa criar cenários (falarei sobre isso abaixo).

A configuração é bem simples: tudo o que você precisa fazer é baixar o app oficial e criar uma conta para interagir com os acessórios. O Air funciona ligado à tomada (com direito a adaptador compatível com as nossas tomadas), enquanto que o Room pode ser posicionado de forma mais livre, já que é alimentado por duas pilhas AAA.

Pelo menos aqui, fazer o Air conversar com o ar-condicionado foi muito simples. Ao configurar o Air, ele pede para você pegar o controle do ar-condicionado e apertar o botão de ligar próximo ao sensor. Depois de alguns poucos toques, o Sensibo Air já estava conectado ao meu split.

E, aí, a brincadeira começa! Pelo app você pode controlar coisas como modo (vento, frio, quente, etc.), velocidade do vento, direção do ar, timer, etc. — ou seja, substituir o seu controle remoto pelo iPhone.

Mas o legal mesmo é poder criar agendamentos como, por exemplo, ligar o ar todos os dias às 23h em 22ºC e desligá-lo todos os dias às 7h, por exemplo. Ou então criar cenários mais elaborados usando o Sensibo Room como gatilho, como por exemplo fazer o ar-condicionado ligar (escolhendo modo, temperatura, velocidade do vento, direção, etc.) todos os dias a partir das 22h caso algum movimento seja percebido no quarto — ou seja, caso você esteja viajando, o aparelho permanecerá desligado.

Saindo desse cenário de agendamentos, você pode também criar regras como ligar (independentemente de horários) sempre que tiver movimento no ambiente — e desligar o ar caso alguém saia do cômodo depois de tantos minutos; ativar o aparelho caso a quarto atinga uma determinada temperatura — e desligar depois que tudo atingir tantos graus; etc.

Para fechar as muitas possibilidades, você pode também criar cercas virtuais para ligar/desligar o ar quando você chegar/sair de casa.

A parte chata é que o Sensibo não é compatível com o HomeKit, então você não conseguirá controlá-lo pelo app Casa (Home) nem criar cenas integradas a outros dispositivos inteligentes que possua. Ainda assim, é possível adicionar atalhos para diversas coisas. Eu, por exemplo, criei três: um para ligar o ar, outro para ligar o vento e outro que desliga o aparelho.

Além de controlar tudo isso por comandos de voz, com o watchOS 7 você pode adicionar esses atalhos no relógio e comandar tudo também via toques pelo pulso.

Nos meus testes, o que me incomodou mais no Sensibo Air + Room é o fato de ele não ter essa integração com o HomeKit e de eu não conseguir desligar o LED do split (que informa a temperatura) — se o ar estiver ligado sem o LED e você mexer nas configurações dele pelo Sensibo, tudo permanecerá desligado; mas se você ligar o ar pelo app/sensor, aí só desligando manualmente mesmo usando o controle remoto.

Também não há uma maneira simples de trocar a conexão do Sensibo Air com a sua rede Wi-Fi caso você mude a senha ou o nome da rede — você precisará redefinir o sensor e fazer essa conexão novamente.

No mais, o app Sensibo não tem suporte ao português, o que pode ser ruim para algumas pessoas. Algumas integrações — que eu julgo serem mais superficiais, que não enxerguei como necessárias — exigem uma assinatura do Sensibo Plus, que custa R$12,90 por mês ou R$124,90 por ano para um dispositivo.

O Sensibo Air + Room está saindo por US$180 (o preço normal é de US$200) e tem entrega gratuita para o Brasil — o que não quer dizer que a alfândega não taxará o produto, obviamente.