VP de design da Apple explica como a pandemia influenciou o desenvolvimento do Watch Series 6 e do watchOS 7

Se você quer aproveitar este feriado para ouvir um pouco mais sobre o desenvolvimento do Apple Watch Series 6 e do watchOS 7 (e entende bem inglês), o episódio 107 do podcast HODINKEE Radio é uma ótima pedida.

Publicidade

Juntaram-se a Stephen Pulvirent, do HODINKEE, o vice-presidente de design de interface humanas da Apple, Alan Dye, além de Om Malik e John Gruber.

Um dos aspectos abordados no podcast, por exemplo, foi como a pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) influenciou o desenvolvimento tanto da geração deste ano do relógio quanto do seu sistema operacional.

O recurso que orienta usuários a lavarem suas mãos por 20 segundos foi um dos frutos disso. Dye explicou que o time de desenvolvimento da Apple correu para criar uma interface e experiência intuitiva para ajudar pessoas nesse sentido, embora saibamos que a concepção inicial desse recurso já havia surgido antes da pandemia.

Publicidade

O designer também afirmou que a Apple continua se guiando bastante pelo mundo analógico dos relógios para evoluir o seu smartwatch, principalmente no que tange à criação de novos mostradores. A Apple recebeu um feedback “muito positivo” das opções lançadas este ano, disse ele.

Aos que se interessam pelo tema, vale a pena conferir aqui. 😉

via iMore