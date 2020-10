watchOS 7.0.2 melhora autonomia da bateria de Apple Watches

A Apple acaba de liberar o watchOS 7.0.2 (compilação 18R402 ) para donos de Apple Watches compatíveis com o novo sistema.

Publicidade

Segundo a empresa, a nova versão contém melhorias e correções de erros, incluindo um o qual poderia fazer com que a bateria dos relógios acabasse mais rapidamente e outro o qual impedia que alguns usuários acessassem o app ECG em regiões onde ele já está disponível — ou seja, ambas correções mais do que bem-vindas!

Para atualizar, certifique-se de que o relógio esteja carregado (no mínimo 50% de bateria) e, no iPhone emparelhado, acesse o app Watch; nele, dirija-se à seção Meu Relógio » Atualização de Software. Outra alternativa é fazer tudo isso pelo seu próprio relógio, abrindo os Ajustes e indo até Geral » Atualização de Software.

Vale lembrar que você não precisa se preocupar com nada disso se tiver as atualizações ligadas automaticamente (coisa que você também pode fazer no app Watch, no iPhone). Você também não precisa se preocupar com backups, já que o smartphone armazena uma cópia de segurança do watchOS para qualquer eventualidade. 😉

Veremos se a promessa da Apple quanto à bateria se cumpre. 😉