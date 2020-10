Apple anuncia iPhones 12 e 12 mini com 5G, novo design e chip A14

Depois de apresentar o novo HomePod mini, é claro que a Apple voltou suas atenções para seu filho favorito: o iPhone. E cá está, depois de meses de especulações, o iPhone 12 — e o seu inédito irmão menor, o iPhone 12 mini.

O grande chamariz da nova linha, claro, é o 5G: temos redes super-rápidas, mais avançadas e com maior segurança, com streaming de alta qualidade e latência menor (ainda que, no Brasil, a tecnologia ainda esteja começando a engatinhar). Nos Estados Unidos, especificamente, os novos aparelhos funcionarão com a rede de banda ultralarga da Verizon Wireless.











Também temos um design renovado — sim, aquele mesmo que já era especulado há meses e vazou por completo hoje mais cedo. Com design inspirado nos antigos iPhones 4/5 (e no iPad Pro), os lados e traseira são muito mais retos, ainda na mesma construção de alumínio e vidro. O design de antenas é totalmente novo, para suportar o 5G, com o maior número de antenas do segmento — para aprimorar a recepção (e evitar velhos problemas, presumimos).

A Apple também implementará um modo chamado Smart Data Mode, que, para economizar bateria e dados, fará transição automática para o 4G/LTE quando o dispositivo estiver realizando tarefas que não precisam de conexão ultra-rápida. Ao usuário trocar para um trabalho que exija essas velocidades maiores, o 5G entrará em ação automaticamente. Vale notar que os iPhones 12 suportam redes mmWave e sub-6GHz — ao menos nos EUA.

Em relação ao iPhone 12 “comum”, a tela tem o mesmo tamanho (6,1 polegadas), mas agora é OLED e a redução nas bordas tornou o aparelho menor: ele agora é 11% mais fino, 15% menor e 16% mais leve. A resolução e o brilho máximo dobraram em relação ao iPhone 11, e agora temos suporte a HDR10 e Dolby Vision.

O vidro que protege a tela traz uma tecnologia especial da Corning chamada Ceramic Shield — um novo processo que torna o aparelho mais durável e resistente a quedas. Segundo a Apple, trata-se do vidro de smartphone mais resistente do mercado.

O chip aqui é o A14 Bionic, o mesmo dos novos iPads Air, com processo de fabricação de 5 nanômetros e 11,8 bilhões de transistores. O processador tem seis núcleos e é 50% mais rápido do que seu antecessor; já a parte gráfica tem 4 núcleos e, da mesma forma, performance 50% superior em relação à concorrência. O Neural Engine, responsável pelo aprendizado de máquina, está 80% mais rápido, com 16 núcleos e capaz de realizar 11 trilhões de operações por segundo.

O poder do A14 Bionic permitiu que a Riot Games traga o famosíssimo LOL ao iPhone: com o jogo League of Legends: Wild Rift, usuários poderão ter a experiência de computadores diretamente na tela do smartphone, mesmo nas lutas em equipe mais caóticas, com absoluta suavidade e e controle máximo — o 5G, claro, também ajudará na experiência com latência mínima e carregamento instantâneo.

Em relação à câmera, temos (ainda) um sistema traseiro duplo, com uma lente ultra-angular e uma grande-angular tradicional — esta segunda é a primeira da Apple com sete elementos, capaz de oferecer melhor performance em pouca luz. A fotografia computacional traz mais novos recursos, como compensação inteligente de diferenças na luz por meio do Smart HDR 3. O Modo Noite também está presente aqui, e ainda melhor, com abertura mais rápida — e, agora, o modo pode ser usado em todas as câmeras do aparelho, incluindo a frontal.

A Apple afirma que o iPhone 12 tem a melhor qualidade de vídeo de qualquer smartphone. Agora temos o Modo Noite no time-lapse, o qual permite que você faça uma captura de longa duração com o modo ativado para perfeita definição em qualquer ambiente ou situação de luz.

Também temos uma novidade sobre carregamento sem fio: sim, o sistema de ímãs na traseira é real e está presente aqui, chamado MagSafe para iPhone — mais sobre ele nesse artigo.

Como já suspeitávamos, o iPhone 12 virá sem adaptador de tomada e sem fones de ouvido na caixa — o que tornou a caixa muito menor e mais fina, mais fácil de transportar múltiplos aparelhos (e, com isso, cortar emissões tóxicas). Todas as partes magnéticas do aparelho são agora feitas com materiais reciclados, para ajudar o meio-ambiente. O aparelho virá com um cabo USB-C para Lightning.

iPhone 12 mini

E temos, também, o iPhone 12 mini! Ele tem todas as características do iPhone 12, mas com uma tela menor, de 5,4 polegadas — também Super Retina XDR, OLED, também com suporte a HDR10 e Dolby Vision e tudo mais. Ele é, segundo a Apple, o menor, mais fino e mais leve aparelho 5G do mundo.

Os iPhones 12 virão em cinco cores: preto, branco, verde, azul e (PRODUCT)RED. Eles partirão dos US$700 para o iPhone 12 mini, e US$800 para o iPhone 12. O iPhone 12 “comum” entrará em pré-venda nesta sexta-feira (16/10) em países selecionados, com vendas iniciadas no dia 23 próximo; já o 12 mini terá a pré-venda iniciada no dia 6 de novembro, com início das vendas marcado para o dia 13/11.

