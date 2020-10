Temos novidade no mundo Beats. Aliás, antes da novidade em si, vale comentar que a tal página promocional de produtos da marca que a Apple tinha retirado voltou ao ar (versão americana e brasileira).

Pois bem, vamos ao que interessa: saem de cena os fones BeatsX (apresentados pela primeira vez em 2016) e entram os Beats Flex.

Introducing Beats Flex, our new wireless earphones with versatility and premium sound for every listener. Let your music follow you wherever you go. https://t.co/0L5ymLpWlA pic.twitter.com/z7yOCQBno6 — Beats by Dre (@beatsbydre) October 13, 2020 Apresentando o Beats Flex, nossos novos fones de ouvido sem fio com versatilidade e som premium para cada ouvinte. Deixe sua música lhe seguir onde quer que você vá.

Arrisco dizer que esses são os fones mais acessíveis da Apple —tirando os EarPods, obviamente —, já que custarão R$580 (nos Estados Unidos, por US$50). Ainda que não seja barato, estamos falando de uma bela economia — na última vez que comentamos sobre o BeatsX, ele estava saindo por R$830.

No mais, estamos falando de fones muito parecidos com seus antecessores. Apesar de serem sem fio, eles contam com esse cordão que passa por trás do pescoço para você ter onde pendurá-los quando necessário — e contam com ímãs para você prender as pontas e criar uma espécie de colar.

No quesito som, segundo a Apple, temos uma acústica de câmara dupla e um exclusivo driver em camadas para alcançar uma melhor separação de estéreo — com uma resposta de graves robusta e mais precisa. Ainda segundo a empresa, a entrada e saída de ar de alta precisão proporciona um conforto maior aos ouvidos, e o ângulo do driver garante um som mais nítido e apurado. Para fechar, um processador digital avançado ajusta o áudio e “cria uma experiência sonora sofisticada e envolvente”.

São até 12 horas de bateria para você aproveitar suas músicas e, caso tudo esteja terminando, uma recarga Fast Fuel (com o cabo USB-C) de 10 minutos oferece mais 1h30 para você não ficar sem eles. Os fontes também têm compartilhamento de áudio (graças ao chip W1, como nos AirPods), controles de reprodução e de volume por botões físicos, tecnologia Bluetooth Classe 1 (para mais alcance e menos interrupções). Vale ressaltar, contudo, que não há suporte para o “E ai, Siri”, como em outros fones da Beats.

Disponível nas cores azul, preto, cinza e amarelo, os fones vêm com quatro opções de tamanhos/pontas diferentes e já estão listados na Apple Store online, mas ainda indisponíveis — eles deverão começar a ser vendidos “em breve”.

urBeats3

Numa nota relacionada, a Apple descontinuou também o urBeats3 — afinal, são produtos muito semelhantes e que, com o novo patamar de preço do Flex (o urBeats3 custava R$600), não faz realmente sentido manter os dois na linha.

