Consumidores que comprarem um novo iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV ou Mac terão agora direito a três meses de acesso gratuito ao Apple Arcade, serviço de jogos da Maçã com mais de 100 títulos exclusivos em mobile.

Publicidade

Até então, a companhia oferecia apenas um mês grátis para novos assinantes do serviço, o que não tinha relação direta com a aquisição de um novo produto.

A oferta deve ser resgatada por consumidores até três meses após a ativação de um novo dispositivo elegível , com a promoção começando no dia 22 de outubro próximo.

A Apple também continuará oferecendo um ano do Apple TV+ gratuito aos consumidores que comprarem um novo ‌iPhone‌, ‌iPad‌, ‌iPod touch‌, ‌Apple TV‌ ou Mac — porém limitado àqueles que ainda não reivindicaram a promoção.

Publicidade

Em suma, você só pode resgatar essas ofertas uma única vez. Portanto, se você já usou seu ano gratuito do Apple TV+ (que foi estendido até fevereiro) com a compra de um produto da Apple entre 1º de novembro de 2019 e 31 de janeiro de 2020, não poderá obter outro ano grátis comprando um novo produto agora.

Semelhantemente, quando ambas as ofertas acabarem, os assinantes serão cobrados R$10/mês ou R$100/ano pela assinatura do Apple TV+ e/ou do Apple Arcade. Presumivelmente, a oferta será válida em todos os países onde ambos os serviços estão disponíveis, o que inclui o Brasil e Portugal.

É importante frisar que o período gratuito tanto do Apple TV+ quanto do Apple Arcade pode ser usufruído por todos os integrantes de um Compartilhamento Familiar (e não é cumulativo). Além disso, se você está interessado no Apple One (pacotão de assinaturas da companhia, que será lançado em breve), quaisquer ofertas ativas desse tipo serão perdidas e você passará a pagar pelos serviços imediatamente.

via 9to5Mac