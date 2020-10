Como vocês provavelmente viram, a família iPhone 12 introduz uma nova tecnologia ao catálogo da Apple — uma nova tecnologia com nome velho, inclusive. O MagSafe é um sistema de ímãs presente na traseira dos aparelhos para aprimorar a recarga sem fio (posicionando os carregadores no lugar ideal para transferência energética) e que permite, também, a criação de toda uma nova linha de acessórios.

Os fabricantes terceirizados certamente deitarão e rolarão com a novidade, mas, por ora, a Apple já “mostrou o caminho” com o lançamento de três novos acessórios para os aparelhos. Vamos dar uma olhada neles?

Carregador MagSafe

Começando pelo mais simples, o Carregador MagSafe (MagSafe Charger) é um carregador sem fio que visualmente assemelha-se bastante aos carregadores do Apple Watch.

Sua outra ponta tem um conector USB-C; basta conectá-lo a um adaptador de tomada (que você terá de comprar separadamente, já que os iPhones 12 não virão com um deles) e encostar o carregador na traseira do iPhone. O acessório se prenderá instantaneamente na posição correta e começará a carregar o aparelho.

Vale notar que ele pode ser usado, também, como um carregador sem fio comum, então você pode utilizá-lo com qualquer outro iPhone ou estojo de AirPods (ou qualquer aparelho de outra fabricante) compatível com a tecnologia Qi — só que, neste caso, não haverá o benefício dos ímãs, claro.

O Carregador MagSafe será lançado nos Estados Unidos por US$40; a pré-venda será iniciada na próxima sexta-feira (16/10) e o acessório começará a ser despachado no dia 23 próximo. Ainda não há preços ou datas para o Brasil.

Case de Silicone com MagSafe

Os iPhones 12 também terão direito a uma capinha de silicone oficial da Maçã, mas agora ela tem o benefício adicional de contar com a tecnologia MagSafe. Com ela, o ato de colocar e tirar o acessório torna-se ainda mais fácil: com ajuda dos ímãs, basta aproximar ou dar um leve puxão na case para que ela conecte-se ou desconecte-se do aparelho — garantindo, ao mesmo tempo, que o iPhone não cairá da capa durante o uso.





A case também permite que qualquer acessório MagSafe seja utilizado em conjunto com ela, então você poderá conectar o Carregador MagSafe, a carteira (mais sobre ela abaixo) ou qualquer outro acessório de terceiros sobre a capinha.

A Case de Silicone com MagSafe será disponibilizada em várias cores: roxo, azul-marinho, laranja, verde-escuro, rosa, branco, preto e vermelho, que faz parte da campanha (PRODUCT)RED. Ela terá versões para toda a família dos iPhones 12 e 12 Pro, pelo preço único de US$50 nos EUA — os valores no Brasil ainda não foram divulgados.

Acompanhando o cronograma de lançamento dos iPhones, as cases para o iPhone 12 e o 12 Pro terão a pré-venda iniciada no dia 16 próximo, com vendas começando na sexta-feira seguinte (23/10). Já as cases para o 12 mini e o 12 Pro Max estão listadas como “em breve”, e deverão chegar junto com os aparelhos (no dia 13 de novembro).

Case Transparente com MagSafe

A Apple também pensou nos usuários que não querem esconder o design e as cores dos seus novos aparelhos. As cases transparentes são feitas com uma mistura de policarbonato (o nome mais bonitinho do plástico) transparente e materiais flexíveis, com uma camada resistente a riscos e tratada para evitar aquele característico amarelado que se instala com o tempo.

Naturalmente, como temos aqui um sistema de ímãs, a case conta com um (nada discreto) desenho na traseira responsável por esconder os componentes. Tirando isso, a funcionalidade do acessório é idêntica à das capinhas de silicone comuns: é possível colocar e tirar a case com facilidade e conectar outros dispositivos MagSafe na traseira.

A Case Transparente com MagSafe também estará disponível para todos os modelos dos iPhones 12 e 12 Pro, com o mesmo preço único de US$50 — como vocês já devem ter imaginado, os preços no Brasil ainda não foram divulgados. O cronograma de lançamentos é idêntico ao das cases de silicone.

Carteira de Couro com MagSafe

Por fim, o acessório mais “diferentão” até agora é a Carteira de Couro com MagSafe, pensada para ser presa na traseira do iPhone e oferecer ao usuário um local simples, de fácil acesso, para guardar um documento de identidade e alguns cartões de crédito.

A carteira é feita com couro europeu, é totalmente compatível com as cases da Apple e conta com uma proteção magnética interna para não desmagnetizar seus cartões de crédito. Ela é oferecida em tamanho único: no caso do iPhone 12 mini, sua superfície cobre toda a porção inferior da traseira do aparelho, enquanto um iPhone 12 Pro Max, por exemplo, ainda terá boas bordas expostas o redor do acessório.

A Carteira de Couro com MagSafe custará US$60 e será lançada em quatro cores: azul báltico, laranja, marrom e preto. As pré-vendas serão iniciadas na próxima sexta-feira (16/10), com entregas começando uma semana depois (23/10). Como no resto da turma, ainda não há previsão de preços ou disponibilidade para o Brasil.

Outros acessórios

A Apple também fez um sneak peek de outros acessórios oficiais que serão lançados em breve para os iPhones. O primeiro deles é o MagSafe Duo Charger, que combina um Carregador MagSafe com um carregador para Apple Watch num design, digamos, diferente:

Além disso, teremos a Leather Sleeve, uma capinha de couro que cobre o iPhone por completo e traz apenas duas pequenas janelinhas na parte frontal — uma para mostrar o relógio, e outra para manter o alto-falante superior desimpedido. No caso dela, o MagSafe é utilizado para detectar a presença do iPhone e ativar a interface especial do relógio.

A Apple afirmou apenas que os dois acessórios serão lançados futuramente, sem especificar datas ou valores. Fica a expectativa para a chegada deles — e também para sabermos o que outras fabricantes criarão com essas novas possibilidades.