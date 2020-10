Um desdobramento no mínimo inusitado da batalha contra a Apple

A Apple e a Epic Games seguem em sua disputa legal sobre as políticas da App Store e, mais recentemente, a batalha entre elas ficou estranhamente “pessoal” — mais especificamente, a Epic deseja ver emails do falecido ex-CEO e cofundador da Apple, Steve Jobs, e do atual diretor executivo, Tim Cook em adição aos 3,6 milhões de documentos que já foram protocolados.

A solicitação foi feita após a Epic e a Apple apresentarem, ontem, uma declaração conjunta de gerenciamento de caso, conforme observado pelo FOSS Patents. De acordo com eles, o documento indica que a Epic está insinuando que a Apple estaria acusando-a de não cooperar (e vice-versa).

De acordo com a Epic, a lista de custodiantes da Apple (pessoas que podem possuir informações importantes para o caso, como Cook e Jobs) é “deficiente”. Basicamente, eles estão acusando a Apple de “reter documentos próprios e essenciais” para o caso.

Vale notar que a Epic já disponibilizou 16.000 páginas de documentos do seu CEO Tim Sweeney para a Apple, mas a gigante de Cupertino contra-atacou dizendo que tais documentações foram escolhidas a dedo “por razões óbvias” — a Epic, obviamente, discorda.

A Apple, entretanto, disse que tudo o que a Epic precisa já está disponível gratuitamente “caso se dê ao trabalho de procurar”.

Ambas as empresas têm agora até o dia 6 de janeiro de 2021 para arquivar os dados do julgamento, que está programado para ocorrer em maio do ano que vem.

