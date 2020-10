Facebook Messenger é redesenhado e ganha novos recursos

O Facebook Messenger está ganhando uma boa repaginada — desde um novo logotipo mais vibrante até uma nova cor de chat padrão, entre outras novidades. De acordo com a empresa, o novo visual reflete uma “mudança para o futuro das mensagens”.

A mudança mais perceptível é o ícone atualizado do Messenger (pela primeira vez em sete anos) — o qual agora parece mais com o do Instagram, com tons de azul, roxo e rosa, em vez de azul chapado. A cor padrão do chat do Messenger também está sendo alterada para combinar com o novo estilo.

Além disso, novos temas de bate-papo também começarão a ser disponibilizados para todos, bem como reações personalizadas — as quais permitem que você reaja com uma variedade de emoji em vez do conjunto padrão oferecido hoje.

De acordo com o Facebook, outros recursos deverão chegar “em breve”, incluindo adesivos de selfie (para decorar sua própria foto), e um modo temporário para fazer os bate-papos desaparecerem, assim como também foi implantado no Instagram.

Sobre a integração com o chat do Instagram (e diferentemente do método usado nesse app), usuários do Messenger não precisarão pedir para integrar as duas plataformas; em vez disso, o Facebook disse que o recurso será distribuído para todos (na América do Norte, a princípio) automaticamente.

O Facebook não disse especificamente se a atualização está sendo lançada para todos imediatamente, mas pelo menos para iOS/iPadOS e macOS ela já está disponível!

via USA Today