HomePod mini é lançado e custará US$100

Hoje foi dia de evento especial da Apple, e o primeiro lançamento foi o rumorado HomePod mini, novo membro da família de alto-falantes inteligentes da Apple com um preço mais acessível.

Publicidade

Com um design menor (8,4cm de altura) e mais “rechonchudo”, temos nele uma superfície retroiluminada similar ao HomePod atual, porém que — aparentemente — ocupa um espaço maior no topo da interface touch.

Segundo a Apple, ele mantém um “som incrível” em seu design compacto, traz obviamente a Siri como assistente inteligente, faz controle de dispositivos residenciais e oferece toda privacidade/segurança necessária.

O design dele funciona para proporcionar um som 360° poderoso. Dentro, temos o chip S5 — responsável por “áudio computacional” do alto-falante. Ele faz 180 cálculos por segundo para ajustar a saída de som da maneira correta e, ao conectar múltiplos HomePods mini, você pode reproduzir músicas de forma sincronizada por toda a casa — podendo também configurar duas unidades como um sistema estéreo, caso elas estejam próximas.

Ainda este ano, graças ao chip U1, o HomePod mini detectará um iPhone por perto e se comunicará com ele de forma instantânea e inteligente, como se estivessem fisicamente conectados. Também este ano, entrarão Pandora e Amazon no acervo de serviços acessível pelo HomePod.

A Siri, é claro, desempenha um papel muito importante do HomePod mini. Nos últimos três anos, ela se tornou mais rápida, precisa e responde a muito mais tipos de perguntas. Em inglês, ela realmente não deixa tanto a desejar; já em português…

A Siri no HomePod mini integra-se a vários apps no iPhone. A assistente também é capaz de reconhecer vozes diferentes na casa, para responder perguntas de forma contextual e direcionada. Se você perguntar um endereço ao HomePod, ele pode enviar o trajeto diretamente ao Apple Maps no CarPlay, por exemplo, caso você esteja saindo de casa.

Publicidade

Como o HomePod atual, o mini também está no app Casa e pode controlar todo e qualquer dispositivo compatível com HomeKit que você tenha. Uma bela novidade é o recurso Intercom: agora, é possível se comunicar entre múltiplos HomePods espalhados pela casa! É possível enviar comandos para o Intercom também por iPhones, Macs e até pelo CarPlay, reproduzindo a mensagem nos HomePods de casa e até em AirPods, se comunicando de uma forma simples e direta com as pessoas que estão na sua casa.

Voltando a falar de segurança, a comunicação com o HomePod mini via Siri é toda criptografada, e comandos pessoais dependem de um iPhone por perto para que tudo aconteça.

O HomePod mini custará apenas US$100, disponível em 6 de novembro, despachado em 16/11 nos seguintes países: Austrália, Canadá, França, Alemanha, Hong Kong, Índia, Japão, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos. Ele terá duas opções de cores (cinza espacial e branco).

A Apple prometeu levar o HomePod mini também para China, México e Taiwan ainda este ano, mas infelizmente nada ainda sobre Brasil ou Portugal.