Preços de iPhones, AirPods e Apple TV sobem no Brasil

No mês passado, tivemos reajustes nos preços de Apple Watches e de iPads no Brasil. Hoje, com o lançamento dos novos iPhones, foi a vez de a Apple mexer nos valores dos smartphones.

Não sabemos ainda quanto custarão os iPhones 12 mini, 12, 12 Pro e 12 Pro Max. Contudo, ainda que os novos modelos Pro tenham substituído os antigos 11 Pro e 11 Pro Max (que saíram de linha), a Apple continua comercializando os iPhones XR, 11 e SE (2ª geração).

Vale notar que, como o iPhone SE foi lançado no começo deste ano, ele já chegou ao Brasil com um preço um pouco mais caro por conta do dólar. Então, o reajuste dele foi menor.

Com isso em mente, confira as mudanças abaixo:

iPhones XR, 11 e SE (2ª geração)

A linha de AirPods também sofreu reajustes:

AirPods

Quem também deve seus preços reajustados foram as Apple TVs:

Apple TVs

Resumindo: preparem os bolsos, afinal, até mesmo comprando algum desses aparelhos lá fora o preço não será nada, nada bom levando em consideração a disparada do dólar nos últimos meses. 😢