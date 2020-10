Tecnologia MagSafe aprimora a recarga sem fio de iPhones

Os novos iPhones lançados hoje pela Apple contam com uma nova tecnologia bem simples, mas muito bem-vinda e bacana. Falo do MagSafe — nome, inclusive, que a empresa já usou no passado para designar o carregador magnético de Macs. Mas hoje, essa tecnologia se voltou aos smartphones.

O MagSafe é um novo sistema que aprimora a recarga sem fio dos iPhones com o uso de ímãs. Eles alinham as bobinas de recarga com a base e aumentam a sua potência para 15W, em vez dos atuais 7,5W.

Há também novos sensores para otimizar todo o processo e se integrar a novos tipos de acessórios, como cases de silicone, transparente e de couro que usam os ímãs para facilitar serem acopladas ao iPhone — e que contam até mesmo com compartimentos para guardar cartões, por exemplo.

Há até mesmo um novo acessório, uma espécie de “sleeve”, que cobre o seu iPhone e mostra apenas a hora. Já o acessório MagSafe Duo Charger, por exemplo, carregará um iPhone e um Apple Watch ao mesmo tempo, e se dobrará quando não estiver em uso para facilitar as coisas.

Em breve, detalharemos todos os acessórios MagSafe lançados hoje pela Apple, bem como seus preços. 😉

