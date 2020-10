Além de disponibilizar as versões finais do iOS 14.1, do iPadOS 14.1 e do tvOS 14.1, a Apple também liberou há pouco as terceiras versões beta dos seguintes sistemas operacionais: iOS 14.2 (compilação 18B5072f ), iPadOS 14.2 (idem), watchOS 7.1 ( 18R5572f ) e tvOS 14.2 ( 18K5047f ).

Além disso, a companhia lançou a versão GM (Golden Master) do Xcode 12.1 (compilação 12A7403 ) e a terceira versão beta do Xcode 12.2 ( 12B5035g ) para desenvolvedores.

Ainda não há informações sobre quais novidades essas compilações beta têm (se é que terão algo notável, além de aprimoramentos e correções gerais), mas sabemos que a Apple está adicionando novos emojis e novidades ao AirPlay, entre outros.

Já a atualização do tvOS incorpora correções de bugs e melhorias, sendo que nenhuma novidade foi vista nas duas primeiras versões de testes do sistema das Apple TVs.