App do Spotify é atualizado com widgets para o iOS 14

O Spotify pode estar em pé de guerra com a Apple, mas isso não significa que a gigante do streaming não esteja interessada em aproveitar as novidades dos novos sistemas da Maçã. Hoje, por exemplo, seu aplicativo foi atualizado para trazer suporte aos famigerados widgets do iOS 14.

Infelizmente, os widgets oferecidos pela empresa não são lá muito animadores: temos apenas dois tamanhos (pequeno e médio), trazendo um ícone ou uma lista básica de seus artistas, álbuns, playlists e podcasts tocados recentemente. Ao menos, o elemento é inteligente o suficiente para mudar de cor de acordo com os tons principais das artes exibidas.

Não temos, aqui, uma solução como a do Android, em que é possível controlar a reprodução do Spotify diretamente pela tela inicial — isso porque a própria Apple, citando preocupações com o consumo de bateria, permite apenas conteúdo “somente leitura” nos widgets do iOS; não é possível, portanto, adicionar elementos de interação direta neles.

De qualquer forma, taí a novidade. Os widgets já estão disponíveis na versão 8.5.80 do Spotify para iOS, que pode ser baixado (ou atualizado) imediatamente na App Store.

via 9to5Mac