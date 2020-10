Foi rápido! Há menos de 24 horas, falamos aqui sobre os primeiros acessórios MagSafe da Apple e nos perguntamos como as outras fabricantes iriam colocar a imaginação para funcionar com o novo recurso dos iPhones 12.

Pois a Belkin já tem algo a dizer sobre isso, com seus dois primeiros acessórios baseados na novidade.

BOOST↑CHARGE PRO MagSafe 3-in-1 Wireless Charger

O primeiro deles é o BOOST↑CHARGE PRO MagSafe 3-in-1 Wireless Charger, um carregador sem fio 3-em-1 que pode fornecer energia para o seu iPhone 12 [mini, Pro ou Pro Max], Apple Watch e AirPods [Pro].

A descrição do dispositivo não chega a ser uma novidade, mas o design de pedestal é: com a introdução dos ímãs no iPhone, foi possível criar um acessório bem mais interessante visualmente, onde o smartphone (assim como o relógio) fica flutuando no ar enquanto carrega — apenas o estojo dos AirPods fica na base, em um nicho específico.

Sobre o iPhone vale lembrar que, como o acessório é do tipo MagSafe, ele pode recarregar o aparelho sem fios a até 15W. Como explicamos aqui, a Apple permitirá esse carregamento wireless mais rápido somente em acessórios que adotem a tecnologia; todos os outros continuarão limitados aos já costumeiros 7,5W.

O iPhone pode ser carregado na horizontal ou na vertical e permanecerá preso à base mesmo vibrando incessantemente com notificações. O novo carregador da Belkin será vendido em duas versões (preta e branca) e chegará ao mercado até o fim do ano, por US$150.

MagSafe Car Vent PRO

A segunda novidade da fabricante é o MagSafe Car Vent PRO, um apoio veicular para a família de iPhones 12 que pode ser facilmente preso às saídas de ventilação do carro. A parte que “gruda” no iPhone pode ser girada e inclinada facilmente para que você posicione o aparelho no melhor ângulo de visualização.

Não temos aqui nenhum tipo de carregamento sem fio (a ideia é oferecer apenas um apoio seguro, mesmo), mas a parte de trás do acessório tem um espaço para guardar um cabo Lightning, caso você queira deixá-lo sempre à mão para dar alguns pontinhos extras à bateria do iPhone.

O apoio veicular da Belkin também será lançado até o fim do ano, pelo preço sugerido de US$40.

UltraGlass Screen Protector

Por fim, vale notar um terceiro lançamento da fabricante que não tem nada a ver com o MagSafe: o UltraGlass Screen Protector, uma nova película de vidro para os iPhones 12 pensada para proteger ainda mais a parte frontal dos aparelhos. A Belkin afirma que ela é 2x mais resistente que vidro temperado e traz proteção adicional a riscos e impacto, sem afetar a visibilidade e o toque da tela.

As novas películas da Belkin serão vendidas a partir desta sexta-feira (16/10) por preços que variam entre US$40 e US$45 — ainda não há uma página específica para elas, entretanto. Haverá versões tradicionais e com película de privacidade, que bloqueia a visão da tela para quem não estiver olhando diretamente para ela.

