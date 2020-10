Intercom: novidade do HomePod conecta ainda mais produtos Apple

A Apple anunciou, durante a apresentação do HomePod mini no seu evento especial de ontem, um novo recurso chamado Intercom que funcionará em todos os dispositivos da Apple — com exceção, ao que tudo indica, de Macs.

O objetivo do Intercom não é conectar (ainda mais) apenas gadgets, mas funções de diversos usuários num mesmo ambiente, por exemplo. Nesse sentido, ele permitirá que os membros da família comuniquem-se entre si em qualquer lugar da casa, com a capacidade de enviar e receber mensagens faladas por meio de alto-falantes HomePod — ou mesmo a partir de iPhones, iPads, Apple Watches e até mesmo com o CarPlay, como explicado pela Apple:

O novo recurso Intercom oferece uma maneira rápida e fácil para os membros da família conectarem entre si em casa. Uma pessoa pode enviar uma mensagem do Intercom de um HomePod para outro — seja em uma sala diferente, em uma zona específica ou em várias salas da casa — e sua voz será reproduzida automaticamente no alto-falante HomePod designado. O Intercom funciona com iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods e CarPlay, para que todos na casa possam receber notificações do Intercom e enviar mensagens do seu quintal ou a caminho de casa.

A terceira versão beta do iOS 14.2 já inclui um novo processo de configuração do Intercom, o qual revela que usuários deverão dizer “E aí Siri, Intercom”, seguido por sua mensagem e, depois, escolher para quais HomePods e/ou dispositivos a mensagem deve ser enviada. Outras opções incluem “E aí ‌Siri‌, diga a todos” e “E aí ‌Siri‌, responda…” para responder a uma mensagem.

Em dispositivos pessoais, as mensagens do Intercom aparecerão como notificações com a opção de ouvir a mensagem de áudio. Usuários também poderão escolher quando as notificações serão entregues ao seu ‌iPhone‌ (nunca/quando estou em casa/em qualquer lugar) e poderão selecionar quem pode usar o recurso por meio do aplicativo Casa (Home), se tiver acesso remoto.

CarPlay

Usuários do Apple CarPlay sempre puderam enviar mensagens por SMS ou iMessage, mas os novos recursos do Intercom expandem ainda mais as opções de comunicação — uma criança em casa que não tem um iPhone/iPad ou Apple Watch poderá, por exemplo, enviar uma mensagem de voz para seu pai/mãe que está indo para casa.

Além disso, como destacado pela Maçã durante seu evento especial, a comunicação entre os dispositivos da Apple com o CarPlay ficará ainda maior. Nesse sentido, você pode perguntar a distância da sua casa até um estabelecimento pelo HomePod e, ao entrar no carro, a rota para aquele lugar já estará programada no CarPlay.

A capacidade da Apple de aproveitar todo o seu ecossistema para tornar um recurso como o Intercom mais útil pode se provar uma vantagem competitiva no mercado de alto-falantes inteligentes — vale notar, inclusive, que algumas concorrentes da Maçã já oferecem recursos semelhantes ao Intercom em seus produtos residenciais.

O Intercom será disponibilizado em algum momento a partir de uma atualização de software (sim, também para os HomePods maiores), cujo lançamento poderá ocorrer em sintonia com o lançamento do ‌HomePod mini‌, no dia 16 de novembro.

