iPhones 12 têm 4GB de RAM; modelos Pro têm 6GB

De acordo com arquivos do Xcode 12.1 (beta) vistos pelo MacRumors, os iPhones 12 e 12 mini são equipados com 4GB de RAM , enquanto os iPhones 12 Pro e 12 Pro Max possuem 6GB de RAM, como esperado.

Tais arquivos já revelaram com precisão a quantidade de RAM em várias gerações de iPhones e um suposto benchmark do iPhone 12 Pro Max, divulgado no mês passado, também sugeria memória de 6GB no modelo topo-de-linha.

Com a maior quantidade de RAM e o chip A14 Bionic, os iPhones 12 Pro e 12 Pro Max deverão apresentar melhorias de desempenho — embora os testes preliminares não tenham sido nem um pouco animadores, poderemos nos surpreender quando os resultados oficiais começarem a pipocar.

Vale notar que os iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max contam com 4GB de RAM, então o aumento de 2GB nos novos modelos flagship é certamente uma mudança mais do que bem-vinda — afinal, esses dispositivos contam agora com ainda mais recursos que exigem memória extra.