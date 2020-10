Se você acompanhou a infame saga da API do Twitter, provavelmente sabe que a rede social do passarinho renovou completamente o produto para reatar as relações com os desenvolvedores e fornecer aos clientes da rede maneiras de voltar (ao menos parcialmente) ao funcionamento antigo. Pois recentemente, nasceu um dos primeiros frutos desta iniciativa: o aplicativo Aviary.

Publicidade

Desenvolvido pela PNGuin (mesma desenvolvedora do Originate), o Aviary é um cliente para Twitter completamente novo que traz algumas funções bem interessantes e específicas — e, tão importante quanto, oferece integração profunda com vários recursos e elementos do iOS/iPadOS, respeitando as diretrizes de design de interfaces da Apple e oferecendo a experiência mais próxima possível de um app nativo.

Querem alguns exemplos? Pois vamos lá: temos aqui suporte aos widgets do iOS 14, e eles são realmente úteis, mostrando na sua tela inicial os tweets mais recentes da sua linha do tempo. O app também tem suporte ao feedback háptico do sistema, com vibrações personalizadas para cada ação — você pode tocar e segurar um tweet, por exemplo, para curti-lo, citá-lo, respondê-lo, traduzi-lo e muito mais.

O Aviary também tem suporte a gestos, para que você realize as suas ações mais frequentes simplesmente deslizando um tweet para a esquerda ou a direita (isso pode ser configurado ao seu gosto, naturalmente).

Usuários de iPads têm ainda mais opções: é possível usar o Apple Pencil para desenhar um tweet diretamente no app (sua criação será compartilhada como uma imagem, claro). Além disso, o Aviary faz um bom uso da tela maior dos tablets, com múltiplas colunas personalizáveis e uma barra lateral totalmente alinhada com o design do iPadOS 14.

Outros recursos do app, não necessariamente ligados a funções do iOS/iPadOS, incluem uma lista completa de carinhas ASCII (como ( ͡° ͜ʖ ͡°) ou ¯\_(ツ)_/¯) diretamente na tela de escrita. Também é possível compartilhar um tweet como uma imagem, e não necessariamente com uma URL.

O Aviary está disponível por R$15 na App Store — e, graças, trata-se de uma compra avulsa, sem assinaturas ou transações internas. A versão para macOS deverá ser lançada assim que o Big Sur estiver disponível, segundo os desenvolvedores.

Publicidade

Para os heavy-users da rede do passarinho, vale bastante a pena conferir.

via iMore