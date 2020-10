Reparos de AirPods e Apple TVs sofrem reajustes no Brasil

Os reajustes da Apple continuam no Brasil. Após aumentar os preços de iPhones, AirPods e Apple TVs, e mexer nos valores dos reparos dos smartphones, chegou a vez dos reparos de AirPods e Apple TVs também passarem por mudanças.

AirPods

Ainda que chame de “reparo”, na prática a Apple não conserta absolutamente nada nos AirPods. Caso os seus fones de ouvido sem fio apresentem algum tipo de problema fora da garantia, a Apple simplesmente troca o produto por um novo mediante pagamento de uma taxa. Ainda assim, a Maçã tem preços diferentes a depender do problema que você tenha (dado acidental, defeito na bateria ou perda dos fones).

E foram justamente essas taxas que subiram.

Dano acidental

Defeito na bateria

Perda

Apple TVs

No caso das Apple TVs, caso você tenha algum problema com a set-top box e ela não esteja coberta pela garantia (seja a obrigatória, de um ano, ou do AppleCare), as taxas serão as seguintes para você trocar a unidade defeituosa por uma nova:

Caso o Apple TV Remote apresente problema na bateria após o período da garantia, eis o novo preço para o reparo:

Modelo Preço antigo Preço novo Variação Apple TV Remote R$209 R$289 38,3%

A melhor dica que eu posso lhe dar, hoje, é: cuide dos seus produtos Apple! 😨