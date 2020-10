Um HomePod não poderá ser par estéreo de um HomePod mini

Uma das vantagens do HomePod é a possibilidade de emparelhar várias unidades para criar o chamado modo estéreo, para um som mais imersivo.

Publicidade

Você pode juntar dois HomePods como um par estéreo e, quando eles são conectados, apenas um (normalmente, o mais próximo de você) responde às solicitações do Siri, emite alarmes e atua como viva-voz.

Com a chegada do HomePod mini, surgiu uma dúvida: será possível conectar um modelo comum ao novo alto-falante mini? A resposta infelizmente é não. Será impossível criar um par estéreo entre o HomePod e o HomePod mini, conforme explicado por Jim Dalrymple do The Loop.

A resposta curta é não. Você não pode fazer um par estéreo de um ‌HomePod‌ e um ‌HomePod mini‌. Você pode fazer um par estéreo de dois HomePods ou dois ‌HomePods mini‌, mas não pode misturar e combinar os dois produtos.

Isso acontece por conta das diferenças sonoras entre ambos. Por outro lado, essa limitação não quer dizer que os dois modelos não possam ser usados juntos. Dalrymple também disse que, se você tiver um ‌HomePod‌ e um ‌HomePod mini‌ em casa, eles podem ser usados para reproduzir sua música em salas diferentes — o novo recurso Intercom também funcionará em ambos os dispositivos.

Som de home theater com a Apple TV 4K

Um recurso adicional exclusivo do ‌HomePod‌ original promete levar “uma experiência de home theater imersiva” quando o alto-falante estiver emparelhado com uma Apple TV 4K.

Para obter o som sorround (canais 5.1 e 7.1) e Dolby Atmos, você precisa emparelhar um ou dois alto-falantes ‌HomePod‌ à ‌Apple TV HD ou 4K‌. E, como o modo home theater requer suporte ao recurso de som espacial, disponível somente no ‌HomePod, isso não estará disponível no ‌HomePod mini‌.

Você não pode ter um HomePod e um HomePod mini conectados à Apple TV 4K simultaneamente, mas pode ter dois HomePod minis conectados à Apple TV para criar som estéreo. Essa é uma ótima opção se você não estiver interessado na nova experiência de home theater.

O ‌HomePod mini‌ estará disponível em branco e cinza espacial por US$100 a partir do dia 6 de novembro, com entrega prevista para 16/10 na Alemanha, na Austrália, no Canadá, nos Estados Unidos, na Espanha, na França, em Hong Kong, na Índia, no Japão e no Reino Unido. Ele chegará à China, ao México e a Taiwan ainda neste ano.