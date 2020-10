YouTube Music ganha app para o Apple Watch

Como informamos, o Google está aposentando sua plataforma de streaming de músicas (Google Play Música) para focar no YouTube Music. Agora, para atrair mais usuários do ecossistema da Apple, a gigante de Mountain View atualizou o app do serviço para o Apple Watch.

Com o novo aplicativo, você pode executar todos os controles de reprodução de música padrão, como reproduzir/pausar, avançar/retroceder, transmitir e curtir músicas. De acordo com as informações da App Store, o app do YouTube Music é compatível com watchOS 6.0 ou posterior.

Logo que abre o aplicativo, você encontrará as listas de reprodução recentes. Na seção “Biblioteca”, você pode ver as últimas faixas reproduzidas, reproduzir músicas baixadas, acessar listas de reprodução, álbuns, músicas, artistas, etc. Assim como no Apple Music, você pode controlar os níveis de volume (de reprodução no iPhone) usando a Digital Crown.

Ironicamente, o app YouTube Music para watchOS foi lançado antes mesmo que o para Wear OS, do Google. No entanto, a empresa prometeu que o aplicativo para Wear OS está em desenvolvimento e chegará “nos próximos meses”.

Se você possui um Apple Watch e tem o app YouTube Music instalado no iPhone, é provável que ele já esteja disponível no relógio; caso contrário, basta acessar o app Watch, procurar por YouTube Music e ativar a opção “Mostrar no Apple Watch”. 😉

via 9to5Google