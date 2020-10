Acompanhe a gravação do nosso podcast sobre o iPhone 12, ao vivo!

Como prometido — e já é de praxe nossa após grandes eventos da Apple —, a gravação do MacMagazine no Ar #394 hoje (com foco na keynote do último evento especial) será aberta para todos vocês. Normalmente, apenas quem é patrão tem acesso às gravações toda semana.

Publicidade

Quem quiser poderá acompanhar ao vivo a partir das 18h (faremos de tudo para sermos bem pontuais), e o episódio terá a participação do trio Rafael Fischmann, Eduardo Marques e Breno Masi, bem como os convidados especiais Will Marchiori e Junior Nannetti, do Loop Infinito.

Você pode assistir diretamente aí em cima ou clicando aqui e indo pro YouTube. Obviamente, para quem preferir, esse podcast ainda será posteriormente editado pelo Eduardo Garcia e publicado normalmente em todas as plataformas até o final do dia de amanhã (16/10).

Até lá, pessoal! 😉