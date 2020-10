Apple Pay agora é aceito nos ônibus do MetrôRio

Desde o começo do ano passado, todas as estações do MetrôRio aceitam Apple Pay (e outros métodos de pagamento contactless) nos validadores; agora, para aumentar ainda mais a praticidade dos usuários, a empresa anunciou que está expandindo esse recurso para os ônibus do Metrô na Superfície.

De acordo com o MetrôRio, a partir de hoje clientes podem efetuar o pagamento da passagem diretamente nos validadores dos ônibus do Metrô na Superfície (MSN) usando iPhones, Apple Watches e outros dispositivos (ou carteiras digitais) compatíveis com a tecnologia sem contato.

Temos novidades pra quem utiliza o #MetrôNaSuperfície! Agora você pode embarcar através do pagamento por aproximação. Mais rapidez, simplicidade e praticidade no seu dia a dia! Use seu cartão Visa ou Elo ou dispositivo com a tecnologia NFC e boa viagem. #MetrôRio #AproximouPagou pic.twitter.com/Cj2zOdYUeV — metro_rio (@metro_rio) October 15, 2020

Assim como no metrô, o recurso dispensa a necessidade de bilhetes físicos (cartão GIRO, Pré-Pago MetrôRio, Riocard Mais), possibilitando uma maior economia de tempo para o cliente e, é claro, mais fluidez no embarque.

De acordo com o MetrôRio, a cobrança da tarifa será debitada diretamente na fatura ou na conta corrente, sem custo adicional ou taxas. Vale notar que somente cartões da bandeira Visa e Elo serão compatíveis.

A empresa informa, ainda, que no primeiro embarque o passageiro verá no validador o valor correspondente à tarifa cheia do metrô. Ao continuar a viagem da estação para o MNS ou vice-versa, ele aproximará seu cartão ou dispositivo na catraca seguinte e verá novamente o valor correspondente a somente uma tarifa.

