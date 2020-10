Já falamos aqui sobre “Bruce Springsteen’s Letter to You”, documentário do Apple TV+ que seguirá o lendário cantor e compositor de Nova Jersey durante a produção do seu novo álbum de estúdio (chamado, naturalmente, “Letter to You”).

Pois, hoje, a Maçã liberou o trailer da produção.

O vídeo de dois minutos traz cenas do documentário, que será totalmente em preto e branco, combinando imagens de arquivo com filmagens inéditas de Springsteen e a E Street Band, sua banda de apoio, gravando o vindouro álbum — a produção exibirá na íntegra a gravação de dez músicas do disco.

A ideia, com o documentário, é explorar sua longeva colaboração com os músicos da banda e a própria história do cantor e compositor. Springsteen descreve a produção como “uma carta de amor à E Street Band”, que toca com o músico desde 1972.

“Bruce Springsteen’s Letter to You” chegará ao Apple TV+ no próximo dia 23 (sexta), mesmo dia em que o álbum “Letter to You” chegará ao Apple Music e às demais plataformas digitais — você já pode, inclusive, reservar o disco no serviço da Maçã e ouvir duas músicas lançadas com antecedência, incluindo a faixa-título.