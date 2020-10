Os meses de isolamento social fizeram as fabricantes de câmeras perceberem algo que já deveriam ter deduzido há muito tempo: há valor real em usar um equipamento do tipo como webcam do seu computador — ainda mais considerando que a maioria das câmeras embutidas nos Macs e PCs atuais são, digamos, um lixo.

A Canon abriu caminho para a tendência (temos um vídeo sobre isso, inclusive) e foi seguida por nomes importantes como a Olympus, a Fujifilm, a Nikon e a GoPro. A Sony, por sua vez, já tinha atualizado seu software Imaging Edge Webcam para permitir que suas câmeras fossem usadas como webcams no Windows; agora, a japonesa fez o mesmo no macOS.

Após instalar o software, basta plugar o dispositivo ao computador com o cabo USB da própria câmera (talvez você precise usar um adaptador, já que a maioria dos cabos ainda têm pontas USB-A), abrir seu aplicativo de videoconferências desejado e aproveitar uma qualidade de imagem infinitamente superior à da webcam embutida no seu Mac. Instruções completas podem ser lidas aqui.

Com a nova versão do aplicativo, 36 modelos de câmeras digitais da Sony podem ser utilizadas como webcam no seu Mac, entre dispositivos básicos (de prefixo DSC) e as câmeras mirrorless da linha Alpha. A lista completa é a seguinte:

ILCE-7M2

ILCE-7M3

ILCE-7C

ILCE-7RM2

ILCE-7RM3

ILCE-7RM4

ILCE-7S

ILCE-7SM2

ILCE-7SM3

ILCE-9

ILCE-9M2

ILCE-5100

ILCE-6100

ILCE-6300

ILCE-6400

ILCE-6500

ILCE-6600

ILCA-77M2

ILCA-99M2

ILCA-68

DSC-HX95

DSC-HX99

DSC-RX0

DSC-RX0M2

DSC-RX100M4

DSC-RX100M5

DSC-RX100M5A

DSC-RX100M6

DSC-RX100M7

DSC-RX10M2

DSC-RX10M3

DSC-RX10M4

DSC-RX1RM2

DSC-WX700

DSC-WX800

ZV-1

A nova versão do Imaging Edge Webcam é compatível com o macOS High Sierra 10.13 ou superior — e o software pode ser baixado aqui.

via The Verge