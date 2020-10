Dentre as novidades do watchOS 7, uma relativamente importante está dentro do aplicativo Atividade: pela primeira vez, você pode finalmente alterar as suas metas para completar os desafios diários de exercícios e horas em pé.

Publicidade

Para quem ainda não é muito familiar ao funcionamento dos anéis de atividade, são três: o de calorias gastas (vermelho), o de minutos fazendo exercícios (verde) e o de horas no dia em que você passou no mínimo um minuto em pé (verde — que, diga-se, muda automaticamente para minutos em movimento caso você use uma cadeira de rodas).

Até o watchOS 7, apenas a meta de calorias gastas podia ser personalizada; agora, as outras duas métricas também podem ser alteradas de acordo com a sua necessidade ou limitações. Os minutos de exercícios podem ser configurados entre 10 e 60 minutos, enquanto as horas em pé podem ser modificadas entre 6 e 12.

Felizmente, realizar essas mudanças é muito fácil — contanto que você esteja no watchOS 7, naturalmente. Vejam só:

Abra o aplicativo Atividade no seu Apple Watch. Role a tela lá para baixo e toque em “Alterar Metas”. Primeiro, você pode alterar sua meta de calorias gastas. Ajuste a quantidade de calorias como quiser (ou deixe-a intacta) e toque em “Seguinte”. Em seguida, é possível configurar a quantidade de minutos de exercícios diários. Faça a personalização como quiser e toque em “Seguinte”. Por fim, altere a meta de horas em pé. Ao final, toque em “OK”.

Pronto! Agora os anéis de atividade já estão obedecendo às suas necessidades e ao seu ritmo. Lembre-se sempre de não exagerar: se as metas forem muito pequenas, isso poderá não causar um efeito positivo no seu corpo e bem-estar; por outro lado, se forem muito altas, isso pode causar fadiga, sobrecarga e outros problemas.

Portanto, vá ajustando suas escolhas de acordo com a sua necessidade (e, de preferência, com a ajuda de um profissional da área).