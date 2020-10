A situação atual de mensageiros e ferramentas de comunicação do Google é caótica e incompreensível, mas a gigante de Mountain View está dando passos para torná-la um pouco mais simples. Depois de substituir o G Suite pelo Workspace e renovar o visual de vários serviços, a empresa anunciou hoje uma mudança importante relacionada ao Google Chat, seu serviço de comunicação empresarial.

A partir do ano que vem, o Google Chat deixará de ser exclusivo de usuários do G Suite Workspace e poderá ser usado gratuitamente por qualquer pessoa que tenha uma conta do Google. O serviço poderá ser usado dentro do Gmail ou num aplicativo avulso, com todos os recursos oferecidos na atual versão paga (incluindo os chamados Rooms, com grupos de discussão para equipes de trabalho).

A ideia, com isso, é aposentar de vez o Hangouts (algo que já tinha sido anunciado pela empresa) e tornar o Chat o seu sucessor espiritual. O Google fará, inclusive, a migração automática de todo o conteúdo (conversas, mensagens, histórico) do mensageiro antigo para o novo — a empresa não divulgou detalhes sobre como funcionará essa transição, mas tudo será explicado com mais profundidade no início do ano que vem.

A extinção do Hangouts terá outros efeitos, também: a partir deste mês, o Google orientará os usuários a fazer chamadas e escrever SMS pelo aplicativo Google Voice, e não mais pelo aplicativo que será descontinuado; a partir do início de 2021, não será mais possível realizar essas ações pelo Hangouts definitivamente.

Da mesma forma, usuários do Google Fi (operadora da empresa nos EUA) perderão suporte às chamadas pelo Hangouts a partir do início do ano que vem.

No fim das contas, o estado geral das ferramentas de comunicação do Google continua extremamente confuso: é possível fazer quase tudo pelo aplicativo do Gmail, mas determinadas opções só podem ser acessadas em outros aplicativos, separadamente. Esperamos, portanto, que esse seja o primeiro passo rumo a uma simplificação relativamente satisfatória.

