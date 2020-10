No mundo dos alto-falantes inteligentes, as atenções da semana estão totalmente voltadas ao HomePod mini. Isso não significa, entretanto, que seu irmão mais velho está esquecido: em breve, o HomePod original será atualizado para incorporar suporte a Dolby Atmos quando conectado a uma Apple TV 4K em modo home theater.

Publicidade

Não entendeu? Então vale explicar novamente como funciona o modo home theater do HomePod, introduzido no tvOS 14: com ele, é possível configurar o dispositivo como alto-falante padrão da Apple TV. Você pode, inclusive, emparelhar dois HomePods à caixinha preta para ter som estéreo.

Pois agora, com uma futura atualização do HomePod, o alto-falante poderá reproduzir também conteúdos em Dolby Atmos, a tecnologia de som espacial da Dolby que usa técnicas especiais para deixar a experiência ainda mais imersiva, com sons vindo de todas as direções — algo como um surround aprimorado, por assim dizer. Também haverá suporte a áudio em 5.1 e 7.1 canais.

Vale notar que apenas donos da Apple TV 4K poderão desfrutar da novidade, já que apenas a caixinha preta mais cara da Maçã traz suporte a Dolby Atmos. E, claro, você precisa estar reproduzindo um filme ou série que traga opção de áudio em Dolby Atmos — quando essa opção estiver disponível, um ícone com a marca da tecnologia aparecerá junto às indicações 4K ou Dolby Vision, por exemplo.

Publicidade

Ainda não há previsão para a liberação do update do HomePod que trará a novidade, porém certamente ouviremos mais sobre isso em breve.

Apple TV 4K de Apple Preço à vista: a partir de R$ 1.169,10

Preço parcelado: em até 12x de R$ 108,25

Lançamento: setembro de 2017 (5ª geração)

via 9to5Mac