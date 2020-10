Se você atualizou seu iPhone para o iOS 14 recentemente e notou bolinhas verde e laranja aparecendo ocasionalmente no canto superior direito da interface, talvez seja uma boa ideia checar os aplicativos que você está usando. Calma, calma: os pontinhos não são indicadores do apocalipse nem nada do tipo, mas representam uma boa adição do ponto de vista da privacidade.

Explico: a partir do iOS 14, a Apple passou a reforçar seu compromisso com a privacidade do usuário, com novas regras de acesso a dados para aplicativos e uma série de avisos para os usuários quando determinados elementos do aparelho ou do software estão sendo acessados. As bolinhas verde e laranja são dois dos avisos mais importantes, pois indicam a atividade das sua câmeras e dos seus microfones, respectivamente.

Como você provavelmente já sabe, um aplicativo pode — caso você tenha cedido acesso anteriormente — ter acesso à câmera e ao microfone mesmo que não esteja em primeiro plano, ou seja, mesmo que ele não esteja aberto/sendo usado naquele momento.

As bolinhas indicadoras, portanto, são ótimas para alertar o usuário de possíveis apps bisbilhoteiros que estejam invadindo sua privacidade. Sempre que qualquer uma das câmeras do iPhone estiver em uso, em primeiro plano ou de forma oculta, a bolinha verde surgirá no topo superior direito; da mesma forma, caso algum app esteja acessando o microfone do seu dispositivo, será a bolinha laranja que aparecerá.

É bom notar que isso vale, inclusive, para os apps nativos do sistema: a bolinha verde aparecerá mesmo caso você esteja usando o aplicativo Câmera ou o FaceTime, por exemplo.

Outra informação importante é que a bolinha verde, referente à câmera, sempre terá “preferência” sobre a laranja, então se um app estiver acessando os dois elementos (câmera e microfone), apenas o indicador verde aparecerá na interface.

Chegamos, então, ao “X” da questão: e como saber qual é o app que está acessando a câmera ou o microfone naquele momento? Felizmente, é muito simples descobrir: basta puxar a Central de Controle (deslizando o dedo para baixo a partir do canto superior direito do aparelho, ou deslizando para cima a partir da extremidade inferior da tela em iPhones com botão de início). No topo da tela, você verá o aplicativo que está acessando a câmera/ microfone naquele momento ou que fez isso mais recentemente.

Com essa informação, você pode checar se a atividade em questão é “lícita” ou se há algo a ser investigado — dependendo, pode ser o caso de se apagar o app bisbilhoteiro ou checar as permissões de acesso concedidas a ele. Segurança sempre!