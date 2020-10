Já falamos aqui sobre “Fireball: Visitors From Darker Worlds” (o subtítulo é novo, entretanto). Trata-se de um documentário do Apple TV+ codirigido por Werner Herzog, lenda do cinema responsável por clássicos como “Fitzcarraldo” e “Nosferatu, o Vampiro da Noite”, e pelo vulcanólogo Clive Oppenheimer.

Publicidade

Pois, hoje, a Apple liberou o primeiro trailer da produção, que explorará a relação da humanidade com os meteoros: mais do que pedras vindas do espaço, os elementos basicamente moldaram e influenciaram culturas, mitologias, religiões e paisagens ao longo dos milênios — e é exatamente essa influência que está em foco em “Fireball”.

Naturalmente, podemos esperar para o documentário imagens belíssimas (algumas delas já em destaque no trailer) e um olhar amplo, sensível sobre vários povos e culturas ao redor do mundo — algo que só é possível com a ajuda das mãos de um cineasta do nível de Herzog (me perdoem, sou fanboy mesmo).

“Fireball: Visitors From Darker Worlds” estreará no Apple TV+ no dia 13 de novembro, uma sexta-feira. Eu já estou pegando a pipoca, e vocês?