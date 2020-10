A ressurreição do MagSafe como um sistema de carregamento e acessórios para os iPhones 12 já trouxe seus primeiros frutos, como os acessórios oficiais da Apple e os da Belkin, e certamente gerará muito mais criações — das mais simples às mais estrambólicas — nos próximos tempos. E, vejam só: a própria Maçã está registrando ideias bem diferentes.

Como notou o Patently Apple, a empresa garantiu recentemente o registro de uma patente que descreve uma capa do tipo Folio (aquelas semelhantes a um livro, com uma parte frontal dobrável) com bateria interna e espaço para depositar — e carregar, claro — um par de AirPods. Estranho? Pois é.

A Apple obviamente não cita a tecnologia no registro, mas um acessório do tipo seria ligado ao MagSafe. Uma das imagens da patente mostra a capa fornecendo energia ao iPhone por meio de uma porta Lightning (como as Smart Battery Cases), mas outra descreve a transferência de energia por contato com uma ajuda de ímãs — exatamente a função do MagSafe nos iPhones mais recentes.

O registro mostra várias ideias dos engenheiros da Maçã de como poderia ser o receptáculo dos AirPods. Em um dos esquemas, o espaço para os fones ficaria na parte de trás (possivelmente como um acessório destacável, embora não seja possível determinar isso pelo registro); em outro, os AirPods ficariam presos na lateral do iPhone, um de cabeça para baixo em relação ao outro.

Naturalmente, estamos tratando aqui apenas de ideias: pode ser que a Apple nunca lance um produto do tipo ou que, caso ele chegue ao mercado, venha totalmente diferente da forma imaginada pelos engenheiros da empresa no registro. Ainda assim, é legal ver que os profissionais de Cupertino estão realmente pensando nas amplas possibilidades trazidas pelo MagSafe.