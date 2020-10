E um bônus para você ter uma ideia do tamanho real do iPhone 12 mini

Parece que foi ontem, mas lá se vão dez anos (ou mais!) da época em que, segundo a Apple e sua turma, ninguém precisava de um smartphone com tela maior do que 3,5 polegadas. Justiça seja feita, a Maçã foi uma das pioneiras no conceito do aparelho “todo tela”, mas relutou em aumentar o tamanho dos painéis quando suas concorrentes já estavam fazendo isso há alguns anos.

Bom… obviamente, essa época já é uma distante memória, e hoje em dia nós temos iPhones absolutamente colossais — o iPhone 12 Pro Max, com sua tela de 6,7 polegadas, é o maior já produzido pela Maçã. Por outro lado, o iPhone 12 mini é um dos menores flagships (ou… semi-flagships) disponíveis no mercado nesses tempos de aparelhos gigantescos. Basicamente, temos opções para todos os gostos!

Para ilustrar visualmente esse enorme leque de possibilidades, o MacRumors atualizou seu guia comparando os tamanhos de todos os iPhones atualmente à venda — e mais alguns, como o velho iPhone SE (de 1ª geração — que, por sua vez, é idêntico aos ainda mais velhos iPhones 5 e 5s).

Veja só:

Além disso, o site fez também um ótimo guia visual para quem já tem um iPhone (recente) e quer ter uma ideia do tamanho do iPhone 12 mini, o caçulinha da nova família. Para tal, basta baixar a imagem em escala para a tela do seu iPhone — há versões para pessoas destras e canhotas, inclusive.

iPhone 11 ou XR : canhotos e destros

: canhotos e destros iPhone 11 Pro, XS ou X : canhotos e destros

: canhotos e destros iPhone 11 Pro Max ou XS Max: canhotos e destros

E aí, qual será sua escolha? Se é que haverá alguma, claro.