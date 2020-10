A pré-venda do novo iPad Air começou hoje junto à dos iPhones 12 e 12 Pro em diversos países. No Brasil, os iPhones ainda não estão disponíveis e precisam passar pela aprovação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). O iPad Air, contudo, já teve o modelo Wi-Fi devidamente homologado, faltando apenas o Wi-Fi + Cellular.

Pois a Apple Brasil resolveu já começar as vendas somente do modelo Wi-Fi, deixando as do com conectividade celular para depois. Clientes interessados já podem adquiri-los na Apple Store online, com prazo de entrega entre 2-3 semanas.

Eis os preços da nova linha Air no Brasil:

Por enquanto, o iPad de oitava geração — lançado junto ao Air — continua indisponível para compra no Brasil. Os Apple Watch Series 6 e SE, lançados no mesmo evento especial, já estão também disponíveis para compra desde anteontem.