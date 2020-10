A chegada já estava anunciada: há algumas semanas, noticiamos que a Anatel já tinha homologado o iPad de oitava geração, liberando sua aterrissagem em território brasileiro. Pois, agora, cá está ele!

Publicidade

O novo modelo de entrada na linha de tablets da Maçã já está disponível para compra na Apple Store online brasileira, bem como em varejistas parceiras da empresa (e estará também nas duas lojas físicas da Apple no Brasil).

O problema é que, como já comentamos, os preços de iPads dispararam no Brasil com a chegada dos novos modelos (alta do dólar, crise do Coronavírus, etc.). Os aumentos variam de 14% a 21%, dependendo do modelo, em relação à geração anterior.

Só para lembrar, confiram abaixo os novos valores:

Publicidade

Wi-Fi de 32GB: R$3.999

Wi-Fi de 128GB: R$5.099

Wi-Fi + Cellular de 32GB: R$5.599

Wi-Fi + Cellular de 128GB: R$6.799

Como vocês provavelmente já sabem, o novo iPad pode ser adquirido em versões prateada, dourada ou cinza espacial. Esse artigo traz todas as mudanças da nova geração — que, na verdade, são bem poucas.

Quem vai?