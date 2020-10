A espera está (quase) no fim — mas não ainda para nós aqui no Brasil, infelizmente.

Os iPhones 12 e 12 Pro entraram há pouco em pré-venda nos Estados Unidos, na Austrália, na China, na Alemanha, no Japão, no Reino Unido e em mais 30 regiões, incluindo Portugal — com disponibilidade/entrega para daqui a uma semana, no dia 23 de outubro.

Certamente, muitos consumidores comprarão seus dispositivos pela Apple Store online este ano, a fim de evitar aglomerações durante a pandemia do novo Coronavírus (COVID-19).

Apesar disso, ao que tudo indica, ambos os modelos estão com bom estoque nesses países e, por enquanto, ainda não há nenhum alerta de escassez de alguma versão/cor. Isso poderá mudar rapidamente nas próximas horas, claro.

Eis os valores dos iPhones (preço cheio) nos EUA:

iPhone 12 : US$829 (64GB), US$879 (128GB) e US$979 (256GB)

: US$829 (64GB), US$879 (128GB) e US$979 (256GB) iPhone 12 Pro: US$999 (128GB), US$1.099 (256GB) e US$1.299 (512GB)

Abaixo, os preços em Portugal:

iPhone 12 : 929€ (64GB), 979€ (128GB) e 1.099€ (256GB)

: 929€ (64GB), 979€ (128GB) e 1.099€ (256GB) iPhone 12 Pro: 1.179€ (128GB), 1.299€ (256GB) e 1.529€ (512GB)

Os valores que serão praticados em reais, no Brasil, ainda não foram divulgados pela Apple.

Com relação aos acessórios, o carregador MagSafe e a carteira de couro com MagSafe (além das capas de silicone) para o iPhone 12 também estão disponíveis para compra a partir hoje; já as capas de couro serão lançadas no dia 6 de novembro — o MagSafe Duo Charger, para iPhone e Apple Watch, estará disponível posteriormente.

Como informado pela Apple, os iPhones 12 mini e 12 Pro Max entrarão em pré-venda somente no próximo mês — e nós, é claro, avisaremos quando isso acontecer. 😉