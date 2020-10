Junto ao lançamento do Apple Watch Series 6 e do SE, a Maçã apresentou também dois novos modelos de pulseira para os relógios, a loop solo e a loop solo trançada — sim, em minúsculas mesmo, para o desespero deste que vos escreve.

Publicidade

O principal diferencial das novas pulseiras é o design totalmente sem fechos, que entra no seu braço com o poder dos elásticos (embora elas possam esticar com o tempo, pelo visto) — o que já gerou, inclusive, altas confusões relacionadas a tamanho e troca de pulseiras com ajuste incorreto. Enfim, divago: o fato é que a Apple, no lançamento, anunciou versões (PRODUCT)RED dos acessórios, mas suas vendas ainda não tinham sido iniciadas — até agora.

As pulseiras vermelhas já estão à venda nas lojas (físicas e online) da Apple em todos os países em que os Apple Watches Series 6 e SE já estão disponíveis, incluindo o Brasil. Por aqui, a loop solo sai por R$550, enquanto a loop solo trançada lhe assalta custa R$1.150 — mesmos valores das outras cores, óbvio. Nos Estados Unidos, os preços são de US$50 e US$100, respectivamente.

Os aparelhos e acessórios (PRODUCT)RED, para quem não sabe, têm parte do seu lucro — a Apple não divulga quanto — repassado à (RED), instituição fundada por Bono e Bobby Shriver para empreender esforços de combate à AIDS na África. Em 2020, especificamente, a organização também está focando suas ações no investimento em pesquisa e combate ao novo Coronavírus (COVID-19).

Publicidade

A quem tiver interesse, as novas pulseiras (PRODUCT)RED da Maçã começarão a ser entregues entre os dias 25/11 e 2/12. Não se esqueça de medir o tamanho ideal para o seu pulso — e lembrar que os acessórios, oficialmente, são compatíveis somente com o Apple Watch Series 4 ou mais recentes.

via AppleInsider